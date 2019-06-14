Premier Lig'den düşen Fulham ile yola devam etmeyecek olan Ryan Babel, bir süredir Galatasaray ile görüşüyordu.  Hollandalı futbolcunun son pürüzler giderildikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.
Kaynak: TRT Spor