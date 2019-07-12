Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Uzun süredir Dorukhan Toköz için Beşiktaş’ın kapısını aşındıran Udinese bu defa siyah-beyazlıların istediği rakama geldi. İtalyan ekibi, kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından girişimlerine başlamıştı. Ancak Beşiktaş yönetimi her defasında teklifleri yetersiz bularak transfere izin vermemişti. 5 milyon avro ile başlayan pazarlıklarda son birkaç gün içinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Geçen ay yaptığı 7 milyon avroluk teklifi bir kaç gün önce 8,5 milyon avroya çıkaran İtalya’nın siyah-beyazlı ekibine Beşiktaş’tan “10 milyon avrodan aşağısı olmaz” cevabı geldi. Fikret Orman ve ekibinin inadını kıramayacağını anlayan Udineseli yöneticiler sonunda 10 milyon avroyu kabul etti.

İtalyanlar duyurdu

İtalya’nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Della Sport da dün internet sitesinden ‘son dakika’ başlığıyla duyurduğu haberde 23 yaşındaki millî futbolcunun Serie A ekiplerinden Udinese’ye transferinin bittiğini duyurdu. Haberde defansif orta saha oyuncusu için Beşiktaş’a ödenecek olan bonservis bedelinin 10 milyon avro olacağı kaydedilirken konuyla ilgili resmî açıklamanın çok kısa bir süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş’ın resmî internet sitesi aracılığıyla Udinese ile hazırlık maçı yapacağını duyurmasının da tesadüfi bir gelişme olmadığı da haberde yer aldı. Dorukhan Toköz, Eskişehirspor’dan 150 bin avroya kadroya katılmıştı.

Kartal yedi maç yapacak

Beşiktaş’ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Rakipler şöyle: Pendikspor (17 Temmuz-Riva), Kocaelispor (21 Temmuz-Riva), Eibar (27 Temmuz-Avusturya), Larisas (29 Temmuz-Avusturya), Udinese (2 Ağustos-Avusturya), Bresica (4 Ağustos-Avusturya), Panathinaikos (10 Ağustos-İstanbul).