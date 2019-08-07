Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadroya yeni takviyeler yapacaklarını söyledi. "Eksiklerimizi Audi Cup maçlarında gözlemledik. İki stoper, bir 6 numara alacağız. Hocamız ihtiyaç duyarsa bir transfer daha yapacağız. Bunlar yapmak istediklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuz zaman adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor" diyen Koç, "Ana opsiyonlarınızdan biri kiralık olunca kulüpler futbolcularını son ana kadar bırakmıyor. Sezon başladığında tam hazır kadromuz olmayacak. Bunun böyle olacağı belliydi. İlk iki hafta alacağımız sonuçlar bizim transfer politikamızı etkilemeyecek. Transfer henüz bitmedi, 2 Eylül'e kadar devam edecek" sözlerini kullandı.

Alex’e jübile

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Roma'nın Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'la ilgili de konuşan Koç, "Herkesin bir yoğurt yeme şekli var. Bizim yoğurt yeme şeklimiz de dereyi görmeden paçaları sıvamamak" diyerek temkinli konuşurken, "Geçen yıla göre çok daha iyi yoldayız. Önemli olan ligde haftalar ilerledikçe memnun olmamız. Olacağımıza da inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Başkan, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'yla ilgili olarak da, "Yıllardır jübile maçı yapılmıyor. Alex için neden olmasın" şeklinde konuştu.

Kolarov’da sona doğru

Sarı-lacivertli takımın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Kolarov için kulübü Roma ile son detayları görüştüğü öğrenildi. Sırp futbolcunun İtalyan ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ve kısa bir süre zarfında İstanbul’a geleceği ifade edildi. Transferin uzama sebebi imza parası meselesiydi.

OTOMOBİLLERİNİ ALDILAR

Ali Koç, "Fener Ol" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" etkinliğine katılarak otomobil kazanan talihlilere hediyelerini Otokoç -Birmot İstinye Show Room'da düzenlenen törenle verdi.

MENAJERLER TEKLİF ETTİ

Orta saha arayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın menajerler tarafından önerilen Stefan Ilsanker görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Comolli listedeki isimlerden menfi cevap alırsa Ilsanker yeniden gündeme gelecek.

Berke çabuk ısındı

Fenerbahçe’nin Belçika ekibi Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer, ilk maçtan taraftarların sevgilisi oldu. Takımının Lommel United’ı deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından taraftarlara tezahürat yaptıran Berke’nin kısa sürede yakaladığı uyum takdir topladı.