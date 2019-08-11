Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın listesinde üç isim bulunuyor. Bu doğrultudaki ilk hedefin Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed Şengezer olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar bu transfer gerçekleşmediği takdirde Başakşehir’den Volkan Babacan ve Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertaç ile görüşecek.