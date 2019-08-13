Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli golcü, kulüpler arasında bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum” dedi.