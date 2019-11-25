Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan G.Saray kalecisi Muslera'nın yarın Club Brugge ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi için kulüp doktorları seferber oldu. Yoğun bir tedavi uygulanan Muslera’nın maça yetişmesi bekleniyor.