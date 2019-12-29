Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Çalımbay’ı teknik heyet ve futbolcuları sakinleştirdi.