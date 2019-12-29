Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı kartın ardından Çalımbay’ı teknik heyet ve futbolcuları sakinleştirdi.

 