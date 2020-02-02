Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic, Dominic Thiem'i 5 set sonunda 3-2 yenerek şampiyon oldu. Sırp raket bu şampiyonlukla, Avustralya Açık'ta 8. kez mutlu sona ulaştı.