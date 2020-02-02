Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic, Dominic Thiem'i 5 set sonunda 3-2 yenerek şampiyon oldu. Sırp raket bu şampiyonlukla, Avustralya Açık'ta 8. kez mutlu sona ulaştı.
Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic!
02.02.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya Açık finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Etiketler : Novak Djokovic,Dominic Thiem,
678941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/678941.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
19
12
5
2
20
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
5
Alanyaspor
19
10
5
4
20
35
6
Galatasaray
19
9
6
4
12
33
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
19
6
6
7
-5
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
19
2
5
12
-30
11
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 20:00
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
01.02.2020 14:00
Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
01.02.2020 17:00
Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
01.02.2020 20:00
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
02.02.2020 13:30
Ankaragücü 1 - 1 Kasimpaşa
02.02.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
02.02.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
02.02.2020 19:00
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
03.02.2020 20:00
Denizlispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
19
12
4
3
13
40
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
19
11
3
5
5
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Akhisar Bld.Spor
19
7
7
5
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
9
Altay
19
7
6
6
3
27
10
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
11
Giresunspor
19
7
6
6
-2
27
12
Balıkesirspor
19
6
6
7
-2
24
13
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
14
Altınordu
19
4
8
7
-5
20
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
19
5
4
10
-7
10
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor 3 - 1 Osmanlispor
01.02.2020 14:00
Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor 0 - 1 Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor 1 - 1 Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu - Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor
03.02.2020 19:00
Istanbulspor - ümraniyespor