TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor'un korona test sonuçları belli oldu!
28.06.2020 - 19:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,korona,test,
714263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/714263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
15
8
5
19
53
04
GALATASARAY A.Ş.
28
14
9
5
22
51
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
9
9
10
-11
36
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
8
10
10
-5
34
11
KASIMPAŞA A.Ş.
28
9
5
14
-9
32
12
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
8
4
16
-18
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
17
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
26.06.2020 21:00
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
27.06.2020 18:30
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
27.06.2020 21:00
Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü
27.06.2020 21:00
Göztepe 3 - 3 Alanyaspor
28.06.2020 18:30
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
28.06.2020 18:30
Rizespor - Denizlispor
28.06.2020 21:00
Başakşehir - Galatasaray
28.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
29.06.2020 21:00
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
15
8
7
11
53
03
ADANA DEMİRSPOR
30
14
9
7
23
51
04
BURSASPOR
30
15
7
8
8
49
05
ALTAY
30
12
11
7
8
47
06
AKHİSARSPOR
29
12
9
8
3
45
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
11
7
6
44
08
GİRESUNSPOR
30
12
8
10
-2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
30
10
11
9
1
41
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
0
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
30
10
9
11
-5
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
7
13
9
3
34
14
ALTINORDU
30
7
11
12
-8
32
15
BOLUSPOR
30
4
15
11
-12
27
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30
6
9
15
-13
24
17
ADANASPOR A.Ş.
30
3
11
16
-19
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
26.06.2020 20:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
26.06.2020 20:00
Altinordu 1 - 2 Keçiörengücü
27.06.2020 17:30
Eskişehirspor 2 - 2 Altay
27.06.2020 17:30
Osmanlispor 1 - 3 Erzurumspor
27.06.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Boluspor
27.06.2020 20:00
Adana Demirspor 4 - 2 Giresunspor
28.06.2020 17:30
Hatayspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
28.06.2020 20:00
Karagümrük - Istanbulspor
28.06.2020 20:00
Akhisarspor - ümraniyespor