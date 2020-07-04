Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.