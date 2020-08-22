Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor’un Bolu Gerede’de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde futbolcu Jorge Felix için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.