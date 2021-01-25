Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta’yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

12. dakikada Caner Erkin’in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas’a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Thiam’ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas’ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Attila Szalai’nin pasında Pelkas bekletmeden Thiam’ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0

58. dakikada Ozan Tufan sağ kanattan kale sahasına çevirdi. Savunmanın müdahale ettiği top Pelkas’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

64. dakikada Caner’in pasında topla buluşan Pelkas ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

66. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Pelkas, savunmanın arasından yine bu futbolcuyu gördü. Thiam’ın şutunda kaleci Doğan son anda topu kornere gönderdi.

86. dakikada Ademi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila xxx, Caner xxx, Gustavo xx, Ozan xx (Mert Hakan dk. 79 xx), Valencia xx (Sosa dk. 67 xx), Samatta xx (Cisse dk. 79 xxx), Pelkas xxx, Thiam xxx (Ademi dk. 84 ?)

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Sadık, Novak, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios x, Aziz Behich xx, Attamah x (Ackah dk. 90 ?), Campanharo x (Maglica dk. 63 xx), Lennon x (İlhan Parlak dk. 46 xx), Henrique x (Emre Demir dk. 80 x), Avramovski x, Kanga x (Nurettin dk. 46 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Thiam (dk. 20), Samatta (dk. 51), Cisse (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe), Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)