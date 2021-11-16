Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Karadağ deplasmanında | Dünya Kupası yolunda kritik viraj Türkiye Karadağ deplasmanında | Dünya Kupası yolunda kritik viraj Grubun son maçında Karadağ’ı evinde yenersek Katar yolu için play-off’u garantiliyoruz. Norveç, Hollanda’yı deplasmanda yenerse Dünya Kupası’na direkt gitme ihtimalimiz var.
Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımı'mızın deplasmanda Karadağ ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
 