Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Karadağ deplasmanında | Dünya Kupası yolunda kritik viraj Grubun son maçında Karadağ’ı evinde yenersek Katar yolu için play-off’u garantiliyoruz. Norveç, Hollanda’yı deplasmanda yenerse Dünya Kupası’na direkt gitme ihtimalimiz var.
Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımı'mızın deplasmanda Karadağ ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16.11.2021 - 16:47 | Son Güncelleme: 16.11.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Uros Djurdjevic,koronavirüs,
810242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/810242.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
12
9
3
0
13
30
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
12
7
2
3
11
23
03
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
6
5
1
8
23
04
GALATASARAY A.Ş.
12
6
3
3
3
21
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
6
3
3
-1
21
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
6
2
4
6
20
07
FENERBAHÇE A.Ş.
12
6
2
4
2
20
08
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
12
5
4
3
3
19
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
6
0
6
3
18
10
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
12
4
4
4
0
16
11
ALTAY
12
5
1
6
-1
16
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
4
3
5
-2
15
13
YUKATEL KAYSERİSPOR
12
4
3
5
-3
15
14
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
12
4
3
5
-3
15
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
2
7
3
2
13
16
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
12
4
0
8
-10
12
17
GZT GİRESUNSPOR
12
2
4
6
-5
10
18
KASIMPAŞA A.Ş.
12
2
3
7
-6
9
19
GÖZTEPE A.Ş.
12
2
3
7
-7
9
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
2
1
9
-13
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor
20.11.2021 16:00
Gzt Giresunspor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.11.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
20.11.2021 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
21.11.2021 13:30
Kasimpaşa - Vavacars Fatih Karagümrük
21.11.2021 16:00
Konyaspor - Rizespor
21.11.2021 16:00
Altay - Adana Demirspor A.ş.
21.11.2021 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
22.11.2021 20:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.11.2021 20:00
Yukatel Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MKE ANKARAGÜCÜ
12
8
3
1
14
27
02
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
8
3
1
14
27
03
EYÜPSPOR
12
8
2
2
8
26
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
7
1
4
10
22
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
7
1
3
6
22
06
KOCAELİSPOR
11
6
2
3
1
20
07
TUZLASPOR A.Ş.
11
5
2
4
3
17
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
1
5
2
16
09
YILPORT SAMSUNSPOR
11
4
3
4
-1
15
10
ADANASPOR A.Ş.
12
4
3
5
-2
15
11
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
12
GENÇLERBİRLİĞİ
11
4
2
5
-6
14
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
3
4
4
0
13
14
ALTAŞ DENİZLİSPOR
11
3
2
6
-6
11
15
NASADOGE MENEMENSPOR
11
3
2
6
-7
11
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
3
1
7
-6
10
17
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
12
3
1
8
-7
10
18
ALTINORDU
12
3
1
8
-12
10
1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Erzurumspor - Beypiliç Boluspor
20.11.2021 16:00
Nasadoge Menemenspor - Balikesirspor
20.11.2021 19:00
Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.ş.
20.11.2021 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
21.11.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Kocaelispor
21.11.2021 16:00
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
21.11.2021 19:00
Adanaspor - Ankaragücü
21.11.2021 19:00
Manisa Futbol Kulübü - Altinordu
22.11.2021 19:00
Eyüpspor - Yilport Samsunspor