Türkiye Gazetesi

Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup yolculuğu devam ediyor... Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük 2. kupasında mücadele eden Bursa ekibi, Partizan ve Cedevita gibi güçlü rakiplerini deplasmanda saf dışı bıraktıktan sonra şampiyonluk favorisi Andorra'yı de deplasmanda eleyerek adını finale yazdırdı.

Sırp koç Dušan Alimpijević yönetimindeki Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 68-85 mağlup ederek tarih yazdı. Yeşil-beyazlı takımın rakibi Valencia Basket-Virtus Bologna maçının galibi olacak.

11 SAYI GERİDEN GELDİK

İlk çeyreğe kötü başlayan Frutti Extra Bursaspor, 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursa ekibi 13-0’lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı, son çeyrekte de farka koştu...

EUROCUP FİNALİ NE ZAMAN? NEREDE?

Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TEKSAS'TAN MEŞALELİ KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U"LEB EuroCup'ta adını finale yazdıran temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor’u tebrik ediyor, kupa yolunda gönülden başarılar diliyorum" mesajıyla tebriklerini iletti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu soyunma odasına görüntülü katılarak takımı tebrik etti. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas da Frutti Extra Bursaspor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Taraftarlar finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde... Basketbolda Avrupa'yı titretiyoruz Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup rüyası sürüyor... Bursa ekibi Partizan'dan sonra Slovenya'nın köklü kulübü Cedevita Olimpija'yı da eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı! Obradovic'e hayatının şoku... Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 karşılaşmasında, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bahçesehir Koleji'nden tarihi başarı... Avrupa'daki ilk sezonunda şampiyonluk geldi FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Reggio Emilia'yı 90'a 74 yenerek Avrupa'daki ilk sezonunda şampiyon oldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi tarihinde ilk defa çıktığı finalde zafere uzanırken, Türk basketboluna ise 12'nci Avrupa kupasını getirmiş oldu.