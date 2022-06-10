Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor ile kulüp tarihini ilk kupasını Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kaldıran Sivasspor, TFF Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer ile Yiğidolar'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi ve oynanacağı stat açıklandı.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

UEFA GÖZLEMCİLER GELECEK

Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.

Sivasspor Badou Ndiaye transferi için harekete geçti Sivasspor, son olarak Yunanistan’da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye’ye teklifte bulunacak.

Sivasspor hedef büyüttü, Rıza Çalımbay imzayı attı Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlılar'da 3 sezondur görev yapan ve 3 sezondur Yiğidolar'ı Avrupa'ya taşıyan Çalımbay, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu takvimi açıklandı. Şampiyonaya 2. Eleme Turu’ndan başlayacak Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz, play-offlardan başlayacak Trabzonspor ise ilk maçını 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu 21 Haziran’da başlayacak ve 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Son dakika Trabzonspor haberi... Bakasetas'tan transfer açıklaması "İyi bir teklif gelirse giderim" Bakasetas'tan Trabzonspor taraftarını kaygılandıran transfer açıklaması... Sporting başta olmak üzere Avrupa kulüpleriyle anılan Yunan yıldız, "Transfer konusunda ise neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse giderim" dedi.

Ozan Tufan Trabzonspor'a çok yakın! Şota'dan Fenerbahçe'ye son dakika golü Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olması beklenen ve Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon euro kazandıracağı yazılan Ozan Tufan'ın son bir hamleyle Trabzonspor'a döndüğü ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Hull City'nin teknik direktörü Şota üzerinden giderek bu transferi bozdu! 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'a çok yakın... İşte Trabzonspor'daki en güncel transfer gelişmeleri...