Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak mücadele (TSİ) 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Milletler Ligi'nde Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ilk hafta etabını Ankara'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu hayatının şokunu yaşadı... VakıfBank'ın yıldızı Tuğba Şenoğlu, Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda ye almıştı ancak başantrenör Giovanni Guidetti, 24 yaşındaki smaçörü nihai kadroya almadı. Milli voleybolcunun Twitter tepkisi olay oldu...

ERKEKLER DE RAKİPLER DÜN BELLİ OLDU

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne katılabilmek için 6-17 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

A Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile eşleşti.

Milliler, Türkiye’deki karşılaşmalarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne yazdıracak.

6 Ağustos 2022 / Bakü

TSİ 19.00 Azerbaycan - Türkiye

10 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye - Danimarka

14 Ağustos 2022 / Middelfart

TSİ 18.00 Danimarka - Türkiye

17 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye - Azerbaycan