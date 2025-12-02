Golden Boy 2025 ödülünün sahibi belli oldu. Sıralamada 1'inci sırada PSG yıldızı Desire Doue bulunurken; Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 5'te yer aldı.

Bu sezon takımlarında gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın, 2025 Golden Boy sıralamasında ilk 5'te olarak önemli bir başarı kaydetti. Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın başarısının yanı sıra Golden Boy 2025'i PSG'nin genç yeteneği Desire Doue kazandı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ DESIRE DOUE

PSG forması giyen 20 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Desire Doue, Golden Boy 2025 ödülünün sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde takımı adına 2 gol atan yıldız futbolcu, turnuvanın 70'inci yıldönümünde akıllara kazınan bir performans sergilemişti.

Desire Doue, Golden Boy 2025 ödülünün sahibi oldu

ARDA VE KENAN İLK 5'TE

Milli futbolcularımızda Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın da sıralamadaki yerleri belli oldu. Milli yıldızlarımızdan Arda Güler 163 puan ile 2'nci sırada yer alırken, Kenan Yıldız ise 148 puanla 5'inci sırada boy gösterdi.

Arda Güler 163 puan ile 2'nci sırada yer alırken, Kenan Yıldız ise 148 puanla 5'inci sırada

Golden Boy 2025 sıralaması şu şekilde:

1- Desire Doue (450 puan)

2 - Arda Güler (163 puan)

3 - Pau Cubarsi (161 puan)

4 - Dean Huijsen (160 puan)

5 - Kenan Yıldız (148 puan)

Real Madrid'de bu sezon 19 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı. Juventus forması altında bu sezon 17 maçta oynayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası