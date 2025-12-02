Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor’da, sakatlıklarını atlatan Olivier Ntcham ve Lubomir Satka takımla çalışmalara yeniden katıldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Olivier Ntcham ve Lubomir Satka, uzun bir aranın ardından takımla birlikte antrenmana katıldı.

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma ve dinamik hareketlerin ardından dar alanda yapılan maçla günü tamamladı. Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirirken, Afonso Sousa antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

