Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram yeni özelliği ile birlikte kullanıcılara gönderi planlama seçeneği sunuyor. Daha önce Facebook'ta da gördüğümüz gönderi planlama detayı artık Instagram için de aktif olacak.

INSTAGRAM GÖNDERİ PLANLAMA NASIL YAPILIR?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır?

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.