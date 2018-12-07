Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.25'te Akdeniz'in 40,20 kilometre derinliğinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, hasara yol açmadı.
Akdeniz'de deprem oldu
07.12.2018 - 10:16 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
592295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592295.aspx
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