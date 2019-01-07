Bandırma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeden sabahtan bu yana devam eden kar yağışı dolayısı ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Bandırma'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi
07.01.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.
Etiketler : bandırma,kar,kar tatili,haberler,
597068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597068.aspx
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