Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün geceki fırtınanın ardından sert rüzgar ile birlikte etkili olan kar yağışı, Aydos Tepesi’nde renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji uyardı: Sağnak yağış geliyor! Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.