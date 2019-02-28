Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.