Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Fabrika alevlere teslim oldu
28.02.2019 - 22:34 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
607747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607747.aspx
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