Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
14.07'de meydana gelen depremin derinliği 12.68 kilometre olarak ölçüldü.
Amasya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
28.03.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afad,merzifon,amasya,deprem,
613300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613300.aspx
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