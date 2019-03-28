Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

14.07'de meydana gelen depremin derinliği 12.68 kilometre olarak ölçüldü.