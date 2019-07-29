Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölcük Kanal yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiyeye ihbar eden vatandaşlar bir yandan da kendileri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.