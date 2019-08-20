Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Cumartesi günü etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin, evsiz olduğu öğrenilen ve çevrede ‘Cici Baba’ lakaplı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi.

Çocukluk yıllarında memleketinden ayrılmış

Çocukluk yıllarında Ordu’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen ve toplam 7 kardeş oldukları bilgisine ulaşılan Sezai Güdek’in yalnız yaşamak istediği ve soğuk havalarda ağabeyinin yanında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Kendi özgür iradesiyle sokaklarda kaldığı, yağmurlu havalarda ise köprü altlarında kaldığı öğrenilen Güdek’in uzun yıllar memleketine dönmediği belirtildi.

Lakabı yardımseverliğinden geliyor

Cici Baba lakaplı Sezai Güdek’in şimdiye kadar hiç evlenmediği, elinde olan her şeyi paylaştığından ve yardımseverliğinden dolayı çevredekiler tarafından kendisine bu şekilde lakap takıldığı öğrenildi.

Kış aylarında ağabeyinde kalıyordu

Sezai Güdek’in ağabeyi Cevat Güdek, kardeşinin yaklaşık 45 yıl önce Ordu’dan ayrıldığını belirtti. Kendisinin yaz aylarında Ordu’da, kışın ise İstanbul’da yaşadığını, kardeşinin de kar yağdığında yanına geldiğini ifade eden Cevat Güdek, kardeşinin genelde yalnız yaşamayı sevdiğini, kış aylarında da yanında beraber kaldıklarını ifade etti.

Akrabalardan Yüksel Oyun da Cici Baba lakabının herkese olan yardımseverliğinden olduğunu söyledi. Sezai Güdek’in, çevredekiler tarafından tanınan bir kişi olduğunu ifade eden Oyun, yaklaşık 45 yıl önce Ordu’dan ayrıldığını, kendisiyle fırsat buldukça görüştüklerini ifade etti.





Hayatını kaybeden Cici Baba lakaplı Sezai Güdek için, Ordu'nun Kumru ilçesine Kayabaşı Mahallesi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Namaz sonrası okunan Kur’an-i Kerim ve edilen dualarda Güdek, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Sezai Güdek’in akrabaları, tanıdıkları ve çevredekiler katıldı.