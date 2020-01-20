Çevik’in bölgede küskünleri barıştırmada büyük emekleri olmuştu. Saldırı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Çok hüzünlüyüm. Bir âlimin ölümü, bir âlemin ölümüdür. Allah rahmet eylesin” diye açıklama yaptı.
Barış elçisi Abdulkerim Çevik öldürüldü
20.01.2020 - 04:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : Abdulkerim Çevik,Abdulkerim Çevik kimdir,
676168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676168.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER