Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevik’in bölgede küskünleri barıştırmada büyük emekleri olmuştu. Saldırı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Çok hüzünlüyüm. Bir âlimin ölümü, bir âlemin ölümüdür. Allah rahmet eylesin” diye açıklama yaptı.