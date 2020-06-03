Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesinde bulunan bir marketten alınan ekmekten pislik çıktı. Ekmeğin arasındaki pislik parçası vatandaşı şoke etti. Markete giderek duruma tepki gösteren vatandaş şikayetçi oldu. Market çalışanları ise ekmeklerin çeşitli fırınlardan geldiğini söyleyerek sorumluluğu kabul etmedi.



Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, bu tür sorunların ilçede çok yaşandığını söyleyerek fırın, lokanta ve pastanelerin daha fazla denetim altına alınmasını istedi.