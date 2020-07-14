İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.