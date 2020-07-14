İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,yolcu otobüsü,otobüs kazası,