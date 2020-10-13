Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirildi, Bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.