Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirildi, Bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ile görüştü
13.10.2020 - 20:28 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirildi, Bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
738675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738675.aspx
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