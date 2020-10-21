Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 ton sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınması sonrası serbest bırakıldı.
Manisa'da sahte içki operasyonu!
21.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 ton sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manisa,
740614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740614.aspx
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