Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu’da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, İmal ve Ticareti suçlarından işlem yapıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklu
22.10.2020 - 17:12 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca ele gerilirken 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kastamonu,silah,kaçakçı,
740903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740903.aspx
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