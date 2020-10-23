Eskişehir'de gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle kandırılıp 45 bin lirasının dolandırılması üzerine araştırma başlattı. Şüphelinin Ramazan K. olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı
23.10.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir vatandaşı iş bulma vaadiyle kandırdığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : eskişehir,dolandırıcılık,
741078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741078.aspx
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