Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Hacılar köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
30.11.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : ısparta,
750078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750078.aspx
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