Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Mahallesi'nde Hüsnü Mete’ye ait 2 katlı evin ikinci katında sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine, olaya yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.