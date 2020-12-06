Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Mahallesi'nde Hüsnü Mete’ye ait 2 katlı evin ikinci katında sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine, olaya yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi kullanılmaz hale getirdi
06.12.2020 - 01:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sobadan çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : soba yangın,yangın,
751278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751278.aspx
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