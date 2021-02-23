Bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi gören 47 yaşındaki Ahmet Göv, dün gece hayatını kaybetti. MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem Oruçreis Mahalle Başkanı olan Ahmet Göv, bu gün toprağa verilecek.
MHP’nin acı günü
23.02.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem Oruçreis Mahalle Başkanı Ahmet Göv, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Oruçreis Mahalle Başkanı Ahmet Göv,mhp,ilçe başkanı,
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