Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi gören 47 yaşındaki Ahmet Göv, dün gece hayatını kaybetti. MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem Oruçreis Mahalle Başkanı olan Ahmet Göv, bu gün toprağa verilecek.