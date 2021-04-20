Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
20.04.2021 - 08:26 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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784069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784069.aspx
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