Türkiye Gazetesi

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde yaşanan gelgit nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geriye çekildi. Suyun çekilmesi ile birlikte deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar gün yüzüne çıktı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve balıkçılar durumu fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı. Gelgit sonucu deniz suyunun çekildiği Anadolu Kavağı Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

“DENİZDE 60-80 CM ARASINDA ÇEKİLME OLDU”

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor.” diye konuştu.

Beykoz’da korkutan orman yangını Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.