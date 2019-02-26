İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı May'den 'Brexit' hamlesi
26.02.2019 - 15:59 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : İngiltere,Brexit,May,
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