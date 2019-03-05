Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab’da bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
El-Bab'da patlama: 3 yaralı
05.03.2019 - 15:48 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : El-Bab,patlama,
608627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/608627.aspx
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