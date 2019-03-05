Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab’da bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.