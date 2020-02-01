Teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.
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Teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.
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