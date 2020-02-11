Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den dünya geneline yayılan ve binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün hızlı yayıldığı ülkede salgının daha fazla yayılmaması için kurye teslimatlarına bazı kısıtlamalar getirildi.

Karantina altına alınan Wuhan kentinde kullanılan insansız teslimat araçları, Jingdong Lojistik İstasyonu ve Dokuzuncu Wuhan Hastanesi arasında tıbbi ürün dağıtımında önemli bir araç haline geldi. Aracın üreticisi olan Jingdong Lojistik’ten yapılan açıklamada, sağlık ürünlerinin ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı ve steril dağıtımı için araçların üretiminin arttırılacağı duyuruldu.

Öte yandan ülkede kuryelerin apartman ve sitelere girişlerine sınırlar getirilmesi nedeniyle, vatandaşların birçoğu alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Büyük kentlerin farklı noktalarındaki sitelerin kapılarının önünde araçlarıyla posta dağıtan kuryelerin biriktiği gözlemleniyor.