Dubai’de ender yaşanan bir doğa olayı meydana geldi. Dubai’de gece saatlerinde yağmur ve fırtına ardından dolu yağdı. Gökyüzü 20 dakika boyunca yıldırımlar nedeni ile aydınlandı. Dolunun etkisiyle sokakları aniden sel bastı.
Dubai’de dolu yağdı
21.03.2020 - 23:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dubai’de bu gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından dolu yağdı.
Etiketler : dubai,dolu,
689956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689956.aspx
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