NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Trablus hükümetine destek vermeye hazır
14.05.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,NATO Trablus hükümeti,destek,
704029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/704029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER