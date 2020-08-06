Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Beyrut-İstanbul seferini yapan uçağı sabah 05.30 sıralarında İstanbul'a indi. Gözlerinde korku olduğu gözlenen Lübnanlı yolcular, yaşanılanları anlattı. Lübnanlı Jamal Hussein "Çok korkutucu bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı, duvarlar kırıldı" dedi. Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Hussein "Bununla ilgili bir çok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" şeklinde cevap verdi. Üç yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan da "İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Halen daha şoktayım" diye konuştu.