Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, test sonucunun negatif çıktığını ve normal şekilde çalışmaya başladığını ifade etti.
Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, test sonucunun negatif çıktığını ve normal şekilde çalışmaya başladığını ifade etti.
Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,