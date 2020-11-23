Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, test sonucunun negatif çıktığını ve normal şekilde çalışmaya başladığını ifade etti.

Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.