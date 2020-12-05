Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
05.12.2020 - 19:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Etiketler : ırak,gara,pkk,
751224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751224.aspx
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