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Dünya

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistin'in kamera arkasındaki kahramanları

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Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistin'in kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları

1996 yılında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından ilan edilen “Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü” her yıl 26 Eylül’de anılıyor. Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerindeki gazeteciler ölümle burun buruna ve kısıtlı imkanlarla gerçeği dünyaya anlatmaya çalışıyor.

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İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından bu yana bölgede görev yapan gazeteciler, tehdit, kışkırtma, gözaltına alınma ve öldürülmeye kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

İsrail bu dönemde 262 gazeteciyi öldürdü ve 433 gazeteciyi yaraladı.

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Mescid-i Aksa’nın altında tünel açılması girişiminin ardından yaşanan olaylar sonrasında 1996 yılında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu bir karar aldı. “Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü” olarak ilan edilen gün, her yıl 26 Eylül’de anılıyor.

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları

Gazze'de görev yapan gazeteciler, ölümle burun buruna ve kısıtlı imkanlarla gerçeği dünyaya aktarmaya çalışıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Eylül dolayısıyla yapılan açıklamada, basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden basın mensuplarının 26'sının kadın olduğu, ayrıca 28 medya aktivistinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları

143 MEDYA KURULUŞU FAALİYET YÜRÜTÜYOR

İsrail'in 50 gazeteci ve medya çalışanını alıkoyduğu, bunlardan 23'ünün halen tutuklu olduğu, 3 gazetecinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Saldırılarda öldürülen gazetecilerin ailelerinden 32'sinin tüm fertleriyle yok edildiği, gazetecilere ait 53 evin tamamen veya kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Medya sektöründeki zararın ilk belirlemelere göre 800 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, binaları yıkılan veya hasar gören 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları

Gazetecilerin hedef alınmasının sahadaki gelişmelerin aktarılmasını engellemeyi ve sivillere yönelik ihlalleri gizlemeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve basın örgütlerinden Filistinli gazetecilerin korunması, saldırıların soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması istendi.

Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Çocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Başlık ResmiÇocukların sesini onlar duyuruyor! Filistinin kamera arkasındaki kahramanları
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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