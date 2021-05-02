Dün yürürlüğe giren düzenlemeyle kart sahibi olanlar, restoran, otel, sinema ve müze gibi kapalı alanlarda gerçekleşen bütün faaliyetlere katılabilecek. Aşılanmış kişiler “bağışıklık kartı” sayesinde açık olan kapalı mekânlara girebilecek.
Macaristan'da bağışıklık kartı olan normalleşebilecek
02.05.2021 - 02:37 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Macaristan'da Covid-19 aşısı yaptıranlar verilen"bağışıklık kartı" ile normalleşebiliyor.
Etiketler : macaristan,macaristan covid 19,
787104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/787104.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER