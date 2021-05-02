Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün yürürlüğe giren düzenlemeyle kart sahibi olanlar, restoran, otel, sinema ve müze gibi kapalı alanlarda gerçekleşen bütün faaliyetlere katılabilecek. Aşılanmış kişiler “bağışıklık kartı” sayesinde açık olan kapalı mekânlara girebilecek.