Dün yürürlüğe giren düzenlemeyle kart sahibi olanlar, restoran, otel, sinema ve müze gibi kapalı alanlarda gerçekleşen bütün faaliyetlere katılabilecek. Aşılanmış kişiler “bağışıklık kartı” sayesinde açık olan kapalı mekânlara girebilecek.