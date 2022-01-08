Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da doğal gaza gelen zammın ardından şiddetli protestolar yaşanmıştı. Yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebi Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) barış gücü Kazakistan’a gönderildi.

“ABD EVİNİZE GİRDİĞİNİZDE SOYULMAMAK ZORDUR”

Rusya’nın askerlerini Kazakistan’a göndermesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın açıklamasına Rusya’dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin asker gönderdiği ülkeler hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var” ifadeleri kullanıldı.

ABD RUSYA HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil” demişti. Kazakistan’ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" demişti.

Kazakistan'ın yardım çağrısına Rusya'dan 4 şartlı cevap Kazakistan'da zamlar nedeniyle karışan ülkede halk sokaklara indi ülkede OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istedi. Rusya, yardım çağrısına işgal gibi şartlarla cevap verdi.